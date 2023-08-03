Во время контрнаступления ВСУ перестали использовать тактику США — NYT

Украинские бригады ВСУ, которые проходили обучение в странах НАТО, перестали во время контрнаступления опираться на тактику ведения боевых действий США. Военные вернулись к тактике, "которую знают лучше всего", сообщает Новое время.

The New York Times пишет, что в Белом доме рассчитывали на то, что девять бригад численностью около 36 тысяч человек во время контрнаступления продемонстрируют, что "американский способ ведения войны превосходит российский". В частности, речь идет о децентрализации управления различными военными подразделениями в бою.

В то же время, на поле боя украинские военные столкнулись со значительным минированием территории и постоянными обстрелами из артиллерии и авиации. Сейчас украинские командиры изменили тактику и сосредоточились на выматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности.

Журналисты пишут, что пока надежды НАТО на быстрое освобождение территорий не оправдались. Союзники Украины также опасаются, что ВСУ используют большое количество снарядов для артиллерии. Тем не менее в случае прорыва линий обороны россиян, украинские военные еще могут применить тактику США и НАТО.