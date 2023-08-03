Россияне обстреляли Херсон из артиллерии, попали в троллейбус – ОВА
Российские оккупанты утром 3 августа обстреляли Херсон, оккупанты били по церкви и общественному транспорту, 3 раненых. Об этом заявил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает Украинская правда.
"Утром российская армия обстреляла церковь в центре Херсона. Ранены трое пассажиров троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара. Каретой "скорой" их госпитализировали", – сообщил он.
39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний мужчина, врачи борются за его жизнь, добавил прокудин.
По словам главы ОП Андрея Ермака, россияне обстреляли Херсон из артиллерии:
"Били по общественному транспорту, который вез людей на работу".