Россияне обстреляли Херсон из артиллерии, попали в троллейбус – ОВА

Российские оккупанты утром 3 августа обстреляли Херсон, оккупанты били по церкви и общественному транспорту, 3 раненых.﻿﻿ Об этом заявил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает Украинская правда.

"Утром российская армия обстреляла церковь в центре Херсона. Ранены трое пассажиров троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара. Каретой "скорой" их госпитализировали" , – сообщил он.

39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний мужчина, врачи борются за его жизнь, добавил прокудин.