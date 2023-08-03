Стефанчук анонсировал изменения в законодательство для выборов после войны

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук убеждает, что парламентские выборы будут "после нашей победы" в войне против России, но для их проведения нужны изменения в законодательство, сообщает Лига.net.

"Многие международные коллеги во время общения спрашивают: "Думаете ли вы о следующих выборах?". Я им всегда отвечаю: "Мы думаем о нашей победе, а выборы должны быть после нашей победы". И здесь уже действительно нужны будут изменения в законодательство" , – говорит спикер.

По словам Стефанчука, парламент как минимум должен объяснить, какие это будут выборы: "Ведь Конституция предусматривает только два вида выборов: очередные и внеочередные. Послеочередных не существует. И еще есть целый ряд других законодательных несогласований. Надо понять, как нам исходить из этой юридической путаницы".

В то же время спикер убеждает: проводить любые выборы в период военного положения крайне опасно для страны.

"Кроме того, без обеспечения участия в выборах военнослужащих, людей, которые выехали за границу и нашли временное убежище в других странах, без обеспечения безопасности избирательного процесса, без других более мелких вопросов — это невозможно" , — добавляет он.

29 июля Стефанчук в интервью каналу Рада заявил, что "конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет". Также спикер добавил, что "с одной стороны, парламент должен продолжать работу, но мы обязаны понимать, что не должно быть застоя демократии".

Заявление Стефанчука вызвало острые дискуссии среди политиков и профильных экспертов. Часть говорит, что Конституция прямо запрещает выборы во время войны (статья 83). Часть соглашается, что формально запретов в Основном законе нет, но поскольку во время военного положения невозможно обеспечить реальное народовластие – подобные трактовки являются манипуляцией.