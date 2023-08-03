США обеспокоены контршпионской кампанией Китая — Reuters

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с призывом Китая поощрять своих граждан приобщаться к контршпионской деятельности и заявили, что внимательно следят за исполнением расширенного закона Пекина о борьбе со шпионажем, сообщает Reuters, сообщает Зеркало недели.

Во вторник, 1 августа, Министерство государственной безопасности Китая заявило, что страна должна поощрять своих граждан приобщаться к контршпионской работе, в том числе создавать каналы для сообщений о подозрительной деятельности и вознаграждать их за это. По словам Министерства, должна быть создана система, которая сделает "нормальным" участие обычных людей в контрразведке.

Это заявление последовало за расширением китайского антишпионского закона, который вступил в силу в июле и запрещает передачу информации, имеющей отношение к национальной безопасности. Это обеспокоило Соединенные Штаты, предупредившие, что иностранные компании в Китае могут быть наказаны за обычную деловую активность.

"У нас есть беспокойство по этому поводу, безусловно, поощрение граждан шпионить друг за другом вызывает большую обеспокоенность" , - заявил представитель Государственного департамента Мэтт Миллер на ежедневном брифинге.

"Мы по-прежнему внимательно следим за выполнением нового китайского закона о борьбе со шпионажем, который значительно расширяет сферу деятельности, которая считается шпионажем" , - добавил он.

За последние годы Китай арестовал и задержал десятки китайских и иностранных граждан по подозрению в шпионаже. Заявления Пекина о том, что ему угрожают шпионы, появились на фоне того, как западные страны, прежде всего США, обвиняют Китай в шпионаже и кибератаках. Пекин отвергает эти обвинения.

Ранее сообщалось, что Китай значительно расширил законы о борьбе со шпионажем, приняв поправки, которые, по мнению экспертов, могут еще больше повысить риск для иностранных граждан и работающих в стране организаций.

Изменения расширяют сферу действия закона, охватывая все, что, по мнению руководства Китая, представляет угрозу национальной безопасности, а также расширяют полномочия органов власти по обыскам, конфискации имущества и введению запретов на въезд и выезд для отдельных лиц.