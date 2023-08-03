Средняя цена электроэнергии для бизнеса за месяц выросла на 23,5%

Средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке на сутки наперед (РСН) в июле выросла на 23,5% – с 2971,41 грн/МВт-ч до 3669,87 грн/МВт-ч. Об этом заявила государственная компания "Оператор рынка", сообщает Лига.Бизнес.

Для сравнения, в июне рост цены составил всего 3,6%.

Оператор рынка указывает, что средние цены на электрическую энергию на РДН Украины в июле были меньше средних цен на соответствующих рынках Румынии, Словакии и Венгрии на 7%. Еще в июне они отставали на 25%.

Средневзвешенная цена акцептованной электроэнергии на внутрисуточном рынке (ВСР) подскочила на 36% – с 2935,68 грн/МВт-ч до 3994,16 грн/МВт-ч.

Повышение цен на электроэнергию для бизнеса может отразиться на ценах его продукции и услуг и замедлить темпы падения инфляции, предупреждал в июле Национальный банк.