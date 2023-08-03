Более 70% молодых украинцев предпочли бы собственный бизнес или самозанятость

73% опрошенных молодых людей в Украине предпочли бы cамозанятость и собственный бизнес. Среди их сверстников в Евросоюзе таковых лишь 39%. ﻿Об этом свидетельствует результаты исследования, проведенного лабораторией Rating Lab, сообщает Новое время.

Отвечая на вопрос, что бы вы выбирали между разными видами труда, 19% украинцев отметили, что предпочли быть наемным сотрудником, 73% выбрали бы быть самозанятыми или вести собственный бизнес.

В то же время 55% жителей Европейского союза предпочли быть наемным сотрудником, 39% - быть самозанятыми или вести собственный бизнес.

На вопрос, думали ли респонденты, которые в ответе выбрали работать на себя, о собственном бизнесе, 8% украинцев ответили, что уже начали собственное дело, 28% - делают некоторые шаги для начала бизнеса, 59% - рассматривают такую возможность, но еще не предпринимали никаких шагов, 4% - ответили, что не думали, а 1% затруднился ответить на вопрос.

В то время как в 14% жителей ЕС ответили, что уже начали собственное дело, 18% - делают некоторые шаги для начала бизнеса, 55% - рассматривают такую возможность, но еще не предпринимали никаких шагов, 9% - ответили, что не думали, а 4% затруднился ответить на вопрос.

В топ-3 сфер, в которых украинцы бы хотели начать бизнес входят:

коммерция и торговля, 18%;

IT и е-коммерция, 14%;

культура и дизайн, 12%.

Что касается жителей ЕС, то их выбор пал на сектора:

IT и е-коммерция, 13%;

культура и дизайн, 10%;

коммерция и торговля, 9%;

туризм, отдых и развлечения, 9%.

Опросы для исследования в Украине провела 20−25 мая 2023 года Социологическая группа Рейтинг на платформе Rating Online.

Аудитория исследования в Украине: молодежь 15−30 лет. Выборочная совокупность: 900 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования — не более 3,5%. Аудитория исследования в ЕС: молодежь 15−30 лет, покрытие 27 стран Европейского союза. Выборочная совокупность: 25 992 респондентов.

Опрос в ЕС проведен Eurobarometer 10−20 октября 2022 года по заказу Европейской Комиссии, Генерального директората по занятости, социальным вопросам и инклюзии.