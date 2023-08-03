США об инциденте с вертолетами Беларуси: пятая статья НАТО не обсуждается

США заявили, что серьезно относятся к безопасности НАТО после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши военными вертолетами Беларуси. Об этом сказал представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, сообщает Европейская правда.

По его словам, Соединенные Штаты "ожидают, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других стран", добавив, что и в дальнейшем "будут продолжать очень серьезно относиться к безопасности НАТО".

"Я не собираюсь опережать любые заявления, которые мы или любая другая страна НАТО может сделать. Существует определенный процесс. Существует процесс, который позволяет странам НАТО ссылаться на пятую статью. Сейчас мы не находимся на этом этапе" , – подчеркнул Миллер.

Отвечая на вопрос, предпринимались ли какие-то попытки связаться с польскими официальными лицами или обсудить с ними какую-то из статей договора НАТО, Миллер отметил, что США находятся в постоянном контакте со всеми членами НАТО.

Пятая статья договора НАТО предусматривает, что если союзник НАТО подвергнется нападению, это будет считаться нападением на всех других членов Альянса. Четвертая статья предусматривает консультирование стран-членов НАТО между собой всякий раз, когда, по мнению кого-то из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.