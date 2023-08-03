В июле российские ДРГ четырежды пытались прорваться на севере – ВСУ

В июле текущего года украинские военные предотвратили четыре попытки российских ДРГ прорвать границу в Черниговской и Сумской областях. Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев, сообщает Новое время.

По его словам, все случаи были зафиксированы в темное время суток. Украинские пограничники на наблюдательных постах своевременно заметили диверсантов и открыли огонь на поражение.

Российским ДРГ также активно противодействовали подразделения Сил территориальной обороны, Сил спецопераций, минометные расчеты, противодиверсионные резервы и спецназовцы Центра специальных операций Альфа.

Наев также подчеркнул, что на севере Украины продолжаются работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, а возможные пути пересечения границы оборудуют противопехотными минами.