США о саммите в Саудовской Аравии: Не ожидаем, что будет результат

Соединенные Штаты заявили, что цель встречи в Саудовской Аравии в конце этой недели – продолжить разговор со странами о том, как достичь справедливого и прочного мира после окончания войны РФ против Украины.﻿ Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер, сообщает Европейская правда.

По его словам, с точки зрения США этот саммит – "шанс для ряда стран мира, которые могут присутствовать на этих переговорах, услышать непосредственно от украинского правительства об ужасах, которые испытала их страна от российской агрессии, и о том, что эта агрессия не должна быть вознаграждена в конце этой войны".

В то же время, признался Миллер, Соединенные Штаты "не рассматривают эти переговоры как такие, которые могут привести к каким-то конкретным результатам в конце" саммита.

"Мы будем участвовать в этих переговорах, которые, опять же, были созваны правительством Украины, чтобы обсудить, как в конце этого конфликта мы можем обеспечить мир, который будет уважать территорию Украины, ее территориальную целостность и суверенитет" , – отметил представитель Госдепа.

"Поэтому каждый раз, когда мы ведем переговоры с другими странами, мы подталкиваем их принять эту точку зрения, и мы будем поощрять их принять эту точку зрения в этих переговорах. Но мы рассматриваем это как часть процесса, а не как конец какого-либо процесса" , – отметил Миллер.

Он добавил, что "для того чтобы состоялись любые мирные переговоры, Россия должна показать, что она готова вступить в мирные переговоры, а она этого не сделала".