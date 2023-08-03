Jacobs останется работать в России, но уберет западные бренды

До конца 2023 года нидерландский производитель кофе Jacobs — концерн JDE Peet’s — прекратит продажу в России западных брендов кофе и чая и оставит на этом рынке только местные марки.﻿, сообщает Новое время.

Об этом говорится в отчете компании по итогам полугодия.

"В первой половине 2023 года мы инициировали переход от многоканальной организации в Европе к локальному портфелю в России" , — отметили в JDE Peet’s.

В компании добавили, что с самого начала вторжения стремились к тому, чтобы их российский бизнес "в максимально возможной степени функционировал как самостоятельный".

Убытки от ребрендинга для России в первом полугодии JDE оценила в 185 млн евро. Компания ожидает, что в следующем полугодии доходы от работы в стране будут «значительно ниже».

По данным Reuters, СЕО группы Фабьен Саймон 2 августа объявил в разговоре с инвесторами, что компания не будет уходить с российского рынка. По его словам, высок риск, что активы JDE и интеллектуальная собственность «будут национализированы российским государством или переданы третьим лицам в России».