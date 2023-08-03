В Украине осталось менее 5% сторонников Сталина, в России - более 60%

В 2023 году только 4% украинцев положительно относятся к Сталину, негативно - 61%. На территории России ситуация обратная.﻿ Об этом, со ссылкой на данные опроса КМИС, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечают социологи, до Революции Достоинства меньшинство населения (23%) имело положительное отношение к Сталину. Хотя в то же время негативное отношение еще не доминировало (37%). До 2021 года ситуация существенно не изменялась, хотя общий тренд был скорее в сторону снижения доли тех, кто положительно относится к Сталину.

После полномасштабного вторжения общественное мнение населения кристаллизовалось - летом 2022 года 64% респондентов негативно относились к Сталину, а доля тех, кто относился положительно, составляла 5%. По состоянию на 2023 год 61% респондентов негативно относятся к Сталину (некоторое снижение за счет роста с 23% до 26% безразличных), положительно - только 4%.

Большинство жителей России – сталинисты

КМИС приводит данные "Левада-центра" об отношении жителей России к Сталину, где стремительно росла приверженность ему и сейчас большинство имеют позитивное отношение. На территории России между 2012 и 2023 годами доля положительно воспринимающих Сталина выросла с 28% до 63%.

Историческая пропасть

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, отношение к Сталину - яркий демонстрирующий ценностный маркер пропасть между украинцами и россиянами.

По его словам, российское общество оказалось морально деградированным, неспособным к здоровой рефлексии и неспособным к критическому взгляду под давлением пропаганды, что формировало позитивный имидж диктатора.

"Мы видим сохранение положительного отношения к одному из самых страшных и жестоких тиранов в истории человечества даже среди молодых россиян. Неудивительно тогда, что большинство россиян одобрительно относятся к войне против Украины и украинцев" , - сказал он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 26 мая - 5 июня 2023 года среди 984 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.