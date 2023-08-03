Украина работает над правовым регулированием искусственного интеллекта – Федоров

Украина разработает собственную стратегию регулирования искусственного интеллекта (ИИ) и имеет амбициозные планы возглавить мировой тренд развития ИИ.﻿ Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров по итогам работы стратегической сессии, которая стала началом работы над нормативным полем для искусственного интеллекта, сообщает Экономическая правда.

В ходе работы сессии, эксперты обсудили пути, которыми может идти Украина в сфере правового регулирования искусственного интеллекта.

"Мы должны не отставать от всего мира, а возглавить тренд ИИ. Понимать, что происходит, быстро реагировать и иметь собственную стратегию. Невозможно говорить о цифровом государстве, если мы не формируем прогрессивную политику в направлении искусственного интеллекта и адженду для мира" , - сообщил Федоров.

По его словам, использование ИИ в Украине запланировано в различных сферах, в частности, Минцифры разрабатывает виртуального помощника в "Дії", задача которого быстро находить ответы на вопросы пользователей. Кроме того, ИИ будет помогать Госстату обрабатывать и анализировать данные, добавил глава Минцифры.

Отдельно Федоров отметил пользу ИИ в военных технологиях. По его словам, искусственный интеллект помогает фиксировать перемещение техники и личного состава врага, сбивать ракеты, эффективнее наводить на цели БПЛА и тому подобное.