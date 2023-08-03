Какие проблемы нужно решить до проведения выборов - "Опора"

Сейчас в информационном пространстве Украины продолжаются жаркие дискуссии на тему проведения выборов, которые спровоцировал глава ВРУ Руслан Стефанчук, заявив, что Конституция не запрещает их проведение во время действия военного положения. При этом глава Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская отмечает, что этим вопросом не только никто не занимается, но и не хочет говорить о том, что выборы все же состоятся в будущем. А к ним нужно подготовиться, отмечает Айвазовская в посте на своей странице в Facebook.

"Мы должны сохранить демократическую систему, при которой каждый гражданин с правом голоса имеет право на управление своим государством и через выборы. Неужели кто-то хочет избавиться от того, что нас отличает от страны-агрессора , - отметила она. - А для этого необходимо не просто разместить еще одну функцию в приложении "Дія", а обеспечить полную включенность в процесс граждан, не зависимо от их места нахождения".

Поэтому глава "Опоры" перечислила, какие проблемы нужно решить Украине до проведения следующих выборов:

Как организовать инклюзивную полноценную кампанию на послевоенных выборах, если за границей будет 20% граждан, а наше и европейское законодательство и формально, и фактически запрещают проведение полноценного цикла агитации и информирования? Какую избирательную систему применить, чтобы парламент был репрезентативным (сейчас количество мандатов в округе привязано к явке избирателей), потому что недопредставительство или перепредставительство серьезно подорвет его легитимность? Что делать с освобожденными территориями, оккупированными с 2014 года? Какова процедура выхода из двойного гражданства, чтобы они стали избирателями или иностранцами на нашей территории, если кто-то решит оставлять себе российский паспорт? На них должны тогда распространяться нормы законодательства об иностранных гражданах без права голоса, отмечает эксперт. Что делать с административными границами громад, которые потеряли абсолютное большинство жителей, или полностью уничтожены, а возвращение избирателей там маловероятно в перспективе лет, которые нужны на восстановление и разминирование? Будут ли женщины, уехавшие за границу на длительный период и вернувшиеся, иметь право баллотироваться, ведь они формально нарушили ценз оседлости. Каков будет порядок возобновления работы партий, медиа и т.д.? Какой будет форма голосования за границей? Ведь, вероятно, в сотни раз больше участков не удастся открыть, а почтовому голосованию полностью доверяет только 8% граждан, электронное голосование опасно для нас, а преждевременное голосование нужно правильно прописать, к тому же оно требует значительных инвестиций граждан на логистику.

Айвазовская отмечает, что на самом деле таких пунктов гораздо больше. По ее словам, у Украины сейчас "очень много работы, чтобы не потерять то, ради чего храбрые воюют и обороняют"