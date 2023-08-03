Наступление на юге продолжается, у россиян чувствуется снарядный голод – ВСУ

На Бердянском и Мелитопольском направлениях идет наступательная операция Сил обороны, на Авдеевском, Марьинском - оборонная. Ежесуточно оккупанты теряют 2-3 роты, за последние сутки также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага. Об этом заявил заместитель командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Серий Кузьмин в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Продолжаются ожесточенные бои, противник постоянно пытается на Авдеевском направлении атаковать, за сутки проведено 14 штурмовых действий, в направлении наступления - у нас есть определенные продвижения, наши Силы обороны уверенно двигаются вперед" , - подчеркнул Кузьмин.

Он подтвердил, что в районе Авдеевки Силы обороны двигаются вперед.

Отвечая на вопрос, как влияет на активность россиян уничтожение складов боеприпасов, Кузьмин отметил: "За сегодняшние сутки было уничтожено 6 таких полевых складов. Это, конечно, нарушает их логистические подходы, им становится труднее обеспечивать свои подразделения вооружением и военной техникой, поэтому это положительная динамика и мы целенаправленно эту работу выполняем" .

Он добавил, что у россиян чувствуется снарядный голод, поэтому враг пытается опрокидывать свои ресурсы по другим направлениям, в том числе из Крыма. Вместе с тем уничтожение железнодорожного моста и повреждение автомобильного перехода существенно усложнило врагу задачу.

Кузьмин также сообщил, что украинские военные постоянно прилагают усилия для разминирования территорий, однако для выполнения этих работ не хватает соответствующей техники.

Он отметил, что оккупанты постоянно пополняют свои резервы на Таврическом направлении.

"Они постоянно пытаются пополнить свои утраченные резервы, оккупанты снимают подразделения с других направлений. На нашем направлении примерно 150 тысяч россиян, есть несколько армий – это 35,36,5,58 общевойсковых армий. Их очень многое еще" , - подчеркнул Кузьмин.

Он также отметил, что силам обороны для более активного продвижения не хватает авиации, систем ПВО и инженерной техники для разминирования.

Вместе с тем, по информации Кузьмина, потери врага ежесуточно составляют около 2-3 рот.