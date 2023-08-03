Трампа ждёт решающий суд

Во вторник бывшему президенту Дональду Трампу было предъявлено обвинение в попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года. Кульминацией этих попыток стало нападение сторонниками президента на Капитолий, сообщает Зеркало недели.

За последнее время против Трампа были выдвинуты многочисленные обвинения по самым разным вопросам — от сокрытия секретных государственных документов до сексуальных домогательств и выплате денег за молчание, но все они меркнут по сравнению с обвинением, связанным с незаконной попыткой остаться у власти, то есть совершить по сути антидемократический государственный переворот.

Обвинительное заключение, состоящее из четырех пунктов, уличает Трампа, снова баллотирующегося в президенты, в трех различных преступных схемах — сговоре с целью обмана США, сговоре с целью воспрепятствовать официальному судебному разбирательству и в сговоре против прав граждан США.

Язык этого судебного документа прост и ясен и любой человек сможет в нем без труда разобраться: «Несмотря на поражение, подсудимый был полон решимости остаться у власти. С этой целью в течение более чем двух месяцев после дня выборов 3 ноября 2020 года обвиняемый распространял ложь, что на выборах имело место мошенничество, решающее исход выборов, и что он фактически победил. Эти заявления были ложными, и подсудимый знал, что они были ложными. Но ответчик все равно неоднократно и широко распространял их и делал все, чтобы его заведомо ложные утверждения выглядели законными, создавали в стране напряженную атмосферу недоверия и гнева и подрывали доверие общественности к проведению выборов».

В обвинительном акте отмечается, что Трамп не мог заблуждаться насчет результатов выборов. Он намеренно выбирал ложь и не слушал своих даже самых доверенных советников, неоднократно говоривших ему правду: «На самом деле ответчика неоднократно уведомляли о том, что его утверждения не соответствуют действительности», но «он намеренно игнорировал правду», — гласит обвинительное заключение.

Когда Трампу не удалось изменить результаты выборов, он пытался заставить вице-президента Майка Пенса заблокировать официальное подтверждение победы Джо Байдена.

В обвинительном заключении говорится, что незадолго до 6 января 2020 года (то есть незадолго до попытки сторонников Трампа захватить Капитолий) бывший президент позвонил Пенсу как минимум четыре раза, в том числе — в Рождество и в Новый год. На Рождество Пенс сказал Трампу, что у него «нет власти» отменить выборы. В Новый год он снова сообщил Трампу, что не может отменить легитимные выборы. «Вы слишком честны», — ответил на это Трамп.

Сами факты этого обвинения никого поразить не могут. Все слышали, как Трамп бесконечное число раз повторял, что выборы сфальсифицированы и что выиграл он. Все помнят, как 6 января науськанные Трампом участники беспорядков скандировали у Капитолия «Повесить Майка Пенса», а перед зданием построили виселицу.

Презрение Трампа к верховенству права и демократии тоже не новость. После ухода с поста президента он публично предлагал отменить Конституцию, чтобы не дожидаясь новых выборов немедленно вернуться в Белый дом.

Тем не менее факт, что президент США мог угрожать основному принципу демократии, продолжает шокировать и вызывать опасения в том, что американский демократический строй не так устойчив, как казалось до президентского срока Трампа.

До Трампа американская демократия как самая старая демократия в мире казалась во многом косной и в своей избирательной системе архаичной, но устойчивой.

До 2020 года мирная передача сменяемой власти была основой политической системы Америки и существовала с момента основания республики. Для конца XVIII века идея мирной сменяемости власти была более чем радикальна. Странами в это время управляли короли, цари и императоры. Их считали божьими избранниками, они или умирали своей смертью, или их убирали насильно при помощи кинжалов, табакерок и подушек. В новообразовавшейся республике, отвергшей короля Великобритании, законодатели установили ограничения — президент мог оставаться у власти лишь четыре года, и срок его власти мог быть продлен только по воле избирателей.

Первый президент Америки Джордж Вашингтон создал прецедент двух сроков — он добровольно ушел с поста после второго срока. (Позднее это ограничение было включено в Конституцию через 22-ю поправку.) Второй президент Джон Адамс создал прецедент отказа от власти после поражения на выборах. С тех пор каждый проигравший президент покорно соглашался с выбором избирателей и уходил в отставку не сопротивляясь.

Трамп стал первым президентом США, отказавшимся следовать правилам демократии.

Трампу, как мы знаем, не удалось сфальсифицировать результаты выборов или насильно остаться у власти, но доверие к системе он, несомненно, подорвал. На сегодня трое из десяти американцев без каких-либо доказательств верят, что выборы 2020 года каким-то образом были у Трампа украдены.

Суд над бывшим президентом по делу о попытке государственного переворота будет, возможно, решающим в судьбе американской демократии.

Любопытно, что Трамп обвинен в нарушении статьи 241, изначально применявшейся против Ку-клукс-клана, который препятствовал недавно освобожденным рабам участвовать в выборах. Эта статья используется сегодня для судебного преследования тех, кто запугивает избирателей, уничтожает бюллетени и препятствует официальному подсчету голосов.

Недавно по этой статье федеральные прокуроры выиграли дело, связанное с попыткой дезинформировать избирателей на выборах 2016 года. По мнению сотрудника Брукингского института Кинты Юречич, эта победа может стать важным прецедентом для дела Министерства юстиции против Трампа.

Интересно, что в деле дезинформации на выборах 2016 года была замешана Россия. Некий Дуглас Макки регулярно ретвиттил аккаунт, названный в честь Республиканской партии Теннесси, но управляемый российской фабрикой троллей, которую возглавляет Пригожин. Используя социальные сети, Макки продвигал обманную кампанию по подавлению явки на выборы чернокожих избирателей, голосовавших за демократку Хиллари Клинтон. Целью этой деятельности была победа Трампа. В своих твиттах Макки убеждал людей «голосовать из дома» с помощью текстовых сообщений или социальных сетей, что является юридически недействительным методом.

Дело Трампа, связанное с попыткой отменить и фальсифицировать выборы, будет рассматривать федеральный суд в Вашингтоне. И это для Трампа плохие новости.

Присяжными на этом суде будут жители Вашингтона, города, где за него на выборах проголосовало всего 5% избирателей. Кроме того, дело было поручено окружному судье США Тане С. Чуткан, назначенной Бараком Обамой в 2014 году. Мы уже знаем, что она думает о людях, ворвавшихся в Капитолий, чтобы помешать смене власти. Это была «буйная толпа, стремящаяся свергнуть законно избранное правительство», — заявила она недавно. Проигрыш Трампа в этом суде более чем вероятен.

(Важно отметить, что выбор судьи — это не результат злого умысла администрации Байдена или Министерства юстиции. По правилам суда, судья выбирается своего рода лотереей. Правило это существует, чтобы прокуроры не могли выбирать себе судей по вкусу.)

Возможный проигрыш в суде заставит Трампа, лидирующего среди кандидатов от Республиканской партии, бороться за место президента с удесятеренной силой. До президентских выборов осталось 15 месяцев. Выиграв на выборах и став президентом, Трамп сможет затормозить судебные разбирательства, или (в случае проигрыша в суде) самого себя помиловать.

В результате судьба американской демократии будет зависеть от того, сможет ли медлительная система правосудия опередить избирательный процесс.