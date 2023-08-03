Россия расширила список недружественных государств

Правительство России включило Норвегию в список недружественных стран, и ограничил количество работников, которые могут нанимать норвежские диппредставительства, сообщает Экономическая правда.

"Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом" , - говорится в сообщении российского кабмина.

Ссылаясь на указ Владимира Путина "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств" (от 23 апреля 2021 года), российское правительство приняло решение ограничить количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми посольство Норвегии сможет заключать трудовые договора.

"Согласно новому распоряжению, за Норвегией закреплен лимит в 27 человек" , - говорится в сообщении.

При этом, напоминают в правительстве РФ, согласно указу Путина они имеют право полностью запретить нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений недружественных стран работников из числа лиц, находящихся на территории России.

Ранее, в мае 2021 года, ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии, а в июле 2022 года – в отношении дипмиссий Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.