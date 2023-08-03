СБУ и ДБР проводят обыски у нардепа Дубинского

Работники ГБР совместно с СБУ проводят обыски у народного депутата Александра Дубинского, который во время войны выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение, сообщает Украинская правда.

Правоохранители не указывают фамилию обыскиваемого, но по данным издания речь идет о Дубинском.

Фото: ГБР

Нардеп получил разрешение покинуть Украину под предлогом сопровождения отца, но покинул страну сам. В то же время отец самостоятельно, без сопровождения сына выехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник.

ГБР выясняет, каким образом в период пребывания за границей нардеп смог подписывать и направлять официальные документы, в т.ч. в государственные органы, что может свидетельствовать об их подделке.

Досудебное расследование осуществляется по фактам служебного подлога и несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.