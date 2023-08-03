Россия за сутки атаковала 10 регионов Украины – сводки ОВА

Армия РФ за прошедшие сутки атаковала 10 областей Украины, убиты и ранены. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 четверга, 3 августа, сообщает Укринформ.

В Киевской области ночная тревога продолжалась более трех часов. Попаданий не зафиксировано, пострадавших нет. По предварительной информации, падений обломков нет. Оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных повреждений. Данные уточняются.

В Черниговской области за сутки произошло шесть обстрелов, раздались 42 взрыва. Враг использовал минометы и артиллерию. Россияне попали по Семеновской общине Новгород-Северского района: были обстрелы в направлении сел Тимоновичи, Михальчина Слобода, Карповичи, Леоновка. В Сновской общине Корюковского района захватчики стреляли в направлении села Клюсы. Без потерь и разрушений.

В Сумской области ночью и утром враг совершил два обстрела. Зафиксировано 15 взрывов, обстреляно два населенных пункта в Краснопольской и Юноковской общинах. Россияне били из минометов и РСЗО. Предварительно без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры. Вчера в течение дня было совершено 35 вражеских обстрелов. Зафиксировано 206 взрывов.

Обстреляно 35 населенных пунктов в 8 территориальных общинах: Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманской, Середино-Будской, Великописаревской, Новослободской. В Краснопольской общине повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль. В Эсманской общине повреждено дорожное покрытие. Остальные данные о последствиях уточняются.

В Днепропетровской области враг ночью терроризировал Никопольский и Синельниковский районы. В первом — дважды целил по Красногригорьевской общине. Применял тяжелую артиллерию. Выпустил более полутора десятков снарядов. Повреждены четыре частных дома, сети одного из транспортных предприятий и линии электропередач, школа. По образовательному заведению агрессор устроил и в Покровской общине Синельниковщины, он частично разрушен. Местные жители не пострадали.

Вчера россияне из тяжелой артиллерии трижды попали по Никополю и Марганецкому обществу. В районном центре избили два частных дома. Повредили линии электропередачи.

В Запорожской области за минувшие сутки зафиксировано 80 обстрелов по 21 населенному пункту. Артиллерийские удары россияне нанесли по территории Гуляйполя, Орехова, Новодаровки, Красного, Левадного, Волшебного, Новоандреевки, Щербаков, Преображенки, Белогорья, Малиновки, Гуляйпольского, Малой Токмачки, Степногорска, Каменского, Степного, Степного, Павловка.

Военные РФ совершили пять обстрелов из РСЗО по Новодаровке, Белогорью и Степному. Атаковали с помощью беспилотников Волшебное, Новоандреевку, Малые Щербаки и Павловку. Нанесли два авиационных удара по Орехову и Пятихаткам и ракетный удар по Михаилу-Лукашеву.

Из-за вражеских артиллерийских обстрелов по Преображенке погибла 58-летняя женщина. Поступило 42 сообщения о разрушении жилых домов, складских и хозяйственных помещений, а также объектах инфраструктуры.

В Харьковской области на Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар в районе Казачьей Лопани Харьковского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимофеевка Богодуховского района, Ветеринарное Харьковского района, Охримовка и Петропавловка Чугуевского района.

На Купянском направлении агрессор нанес авиационных ударов в районах Петропавловки, Ивановки и Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Двухлетняя, Западное, Новомлынск, Фиголовка, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск. В селе Явирское Изюмского района во время разминирования поля взорвался трактор на дистанционном управлении. Пострадавших нет.

В Луганской области вчера воздушные удары потерпела Белогоровка. Из артиллерии россияне обстреляли Невское и Белогоровку. За сутки противник совершил 120 обстрелов, выпустив 572 снаряда.

В Донецкой области за прошедшие сутки россияне совершили 20 обстрелов населенных пунктов: Авдеевка, Славянск, Железное, Торецк, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, с. Благодатное, с. Богдановка, с. Мирное, с. Мемрик, с. Новобахмутовка. Повреждены 18 жилых домов, из них шесть – многоквартирных, шесть гражданских автомобилей, здание бывшего предприятия «НИИВН», ЛЭП, автомойка, посудный цех. В Донецкой области за сутки один человек погиб, пятеро раненых.

В Николаевской области вчера в течение дня вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины и побережью города Очаков. Пострадавших нет.

В Херсонской области сегодня утром российская армия обстреляла центр города областного центра. Есть раненые. За сутки по области враг совершил 55 обстрелов, выпустив 264 снаряда. Город Херсон обстрелял восемь раз, выпустив 72 снаряда. Враг попал в районы 27 населённых пунктов области; помещения банков «УкрСиббанка» и «Кредобанка» в Херсоне; территорию следственного изолятора; помещение Почётного консульства Греческой республики.

Ночью 2 августа русская армия снова атаковала центральную часть Херсона. Захватчики ударили по жилому кварталу. Враг еще раз прицельно бил по домам горожан. В местах попадания возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями. Ранения получили два человека. В среднем тяжести госпитализировали 56-летнюю женщину, 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте.

Утром обстрелы центра Херсона продолжились. Захватчики ударили по банковскому помещению, а также дома 78-летней херсонки. Здание получило повреждения, чудом женщина не пострадала. Всего за сутки два человека получили ранения.