Госдеп США оценил эффект ценового потолка на нефть из РФ

Соединенные Штаты по-прежнему уверены, что ограничение цен на российскую нефть, установленное "Большой семеркой", способствует сокращению доходов Москвы и стабилизации энергетических рынков, несмотря на недавний рост цен.﻿ Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по экономической политике Эрик Ван Ностранд, со ссылкой на Reuters, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В выступлении, подготовленном для лондонской конференции, Ван Ностранд назвал ценовой потолок успешной частью режима многосторонних санкций, введенных против России в связи с ее вторжением в Украину, и заявил, что Вашингтон и его партнеры работают над тем, чтобы помешать любым уклонениям.

"Наш подход нанес удар по самой важной дойной корове Кремля. До войны нефтяные доходы составляли около трети всего российского бюджета, но в 2023 году эта цифра упала до всего 25%" , - сказал он.

"Большая семерка", Европейский Союз и Австралия в декабре прошлого года ввели ограничение в 60 долларов за баррель на морские перевозки российской нефти. Потолок запрещает западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование нефти, проданной сверх лимита.

Ван Ностранд сказал, что российские данные показали, что доходы федерального правительства от продажи нефти в первой половине 2023 года были почти на 50% ниже, чем годом ранее, а российская нефть торгуется со "значительным дисконтом" по отношению к нефти марки Brent.

По его словам, российские официальные лица также жаловались на влияние ограничения цен, и Кремль был вынужден рассмотреть вопрос о повышении налогов для экспортеров нефти для увеличения доходов, что может ухудшить долгосрочные перспективы его нефтяной отрасли.

Повышение мировых цен на нефть

Ван Ностранд сказал, что средняя заявленная цена на российскую нефть марки Urals колебалась около 60 долларов, уровня ценового потолка, несмотря на широко распространенные ожидания того, что цена вырастет во второй половине 2023 года, и несмотря на недавнее повышение цен.

Министерство финансов России на этой неделе сообщило, что смесь сырой нефти марки Urals торговалась в среднем по 64,37 доллара за баррель в июле по сравнению с 55,28 доллара за баррель в июне.

Мировые цены на нефть в последние недели поднялись выше 80 долларов за баррель после того, как Саудовская Аравия заявила, что сократит добычу в июле, в дополнение к более широким сокращениям, объявленным другими странами в группе ОПЕК+, объявленными в апреле.

Действие потолка

Ван Ностранд сказал, что ограничение продолжает ограничивать российские доходы, в то же время предоставляя "покупателям, не входящим в коалицию, дополнительные рычаги для снижения цен".

По его словам, любые инвестиции российского правительства в так называемый теневой флот, используемый для транспортировки нефти, или в собственные страховые компании для продажи сверх предельной цены истощают средства, доступные для поддержки войны в Украине.

По его словам, российская нефть, торгуемая за пределами сети G7, по-прежнему продавалась со значительной скидкой по сравнению с нефтью Brent, а пропускная способность ограничивала объемы бизнеса, которые Россия могла вести за пределами G7.

"Страны с низкими доходами выиграли от этой стабильности, поскольку они продолжают импортировать российскую нефть со скидкой, которую G7 больше не берет, или извлекают выгоду из более низких мировых цен на нефть" , - сказал Ван Ностранд.

Тем не менее Ван Ностранд сказал, что Вашингтон понимает, что рынки могут быстро меняться, и Россия будет продолжать попытки уклониться от ограничения цен.