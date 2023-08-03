Исследование США: РФ принуждает украинцев в оккупации к своему гражданству

Российские оккупационные власти принуждают украинцев принимать российское гражданство, а в случае отказа применяет против них многочисленные ограничения. Об этом говорится в исследовании программы Conflict Observatory, которую поддерживает Государственный департамент США, сообщает Европейская правда.

Как заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер, в отчете подробно описывается тревожная кампания по принуждению украинских жителей к принятию российского гражданства.

"Те, кто отказывается это сделать, сталкиваются с ограниченным доступом к государственным услугам, трудоустройству и владению собственностью. Это влияет на их мобильность, здоровье и средства к существованию" , – отметил он.

По его словам, родители, которые отказываются регистрировать своих детей для получения российского гражданства, сталкиваются с ограниченным доступом к родительским льготам. Некоторым из них угрожают потерей опеки над детьми и возможной депортацией в РФ.

"Паспортизация также дает повод для дальнейшего развития имперских амбиций Кремля, якобы для защиты граждан, на которых он претендует за пределами своих границ. Это давняя тактика, которую Россия применяет на территориях, оккупированных ею в пределах международно признанных границ Грузии" , – отметил Миллер.

Он также подчеркнул, что санкционированное российским государством устрашение не изменит фактов: каждый сантиметр украинской территории есть и останется Украиной, а украинцы, живущие под российской оккупацией в Украине, есть и будут оставаться украинскими гражданами.