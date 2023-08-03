Украина готова присоединиться к "зерновому соглашению" в любой момент – ВСУ

Несмотря на российские атаки на порты Дуная и Большой Одессы, Украина готова присоединиться к "зерновому соглашению". Об этом на брифинге заявила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Укринформ.

Она сообщила, что Россия приступила к активной агрессивной деятельности с атаками на портовую и зерновую инфраструктуру Украины.

"Мы зафиксировали уже 7 таких атак. Но, несмотря на разрушения, Украина готова хоть завтра присоединиться к "зерновому соглашению" и выполнять свои обязательства перед миром" , - заявила Гуменюк.

Она добавила, что Россия пытается убедить судовладельцев в том, что украинские порты не способны работать в режиме, необходимом для обеспечения продовольственной безопасности в мире, и, таким образом, переключить внимание на себя и предложить собственную монополию.