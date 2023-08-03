Провокации с вертолетами: премьер Польши срочно встретится с президентом Литвы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг, 3 августа, проведет срочную встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы обсудить возможные провокации со стороны Беларуси, сообщает Европейская правда.

Моравецкий сообщил, что встреча с Науседой состоится у Сувальского коридора.

"Сотрудничество между Польшей и Литвой имеет важное значение перед лицом угроз и провокаций" , – сказал польский премьер в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Он подчеркнул, что Польша остается под постоянной угрозой провокаций и гибридных атак со стороны спецслужб Беларуси и России.

"Именно для эскалации напряженности на восточном фланге НАТО в Беларусь были завезены наемники из группы Вагнера. Таких провокаций будет больше, и они будут рассчитаны на то, чтобы создать растерянность в Польше и других странах НАТО, особенно в нашем регионе, поэтому завтра я проведу срочную встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке" , – сказал Моравецкий.

Сувальский коридор – это регион, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет Калининградскую область России и территорию Беларуси.