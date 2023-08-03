Минэкономики готовит кредитную программу для крупного бизнеса

Министерство экономики готовит новую кредитную программу, которая будет касаться крупного бизнеса, подобную действующей "Доступные кредиты 5-7-9", но с большими лимитами.﻿ Об этом рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, сообщает Экономическая правда.

По ее словам, программа будет доступна, в частности, для компаний из сферы энергетики и будет фокусироваться на восстановлении критической инфраструктуры, например портовой.

"Уже смотрим на бюджетные возможности и общаемся с рынком" , – добавляет вице-премьер.

Как и в программе "Доступные кредиты 5-7-9", роль государства будет также заключаться в компенсации процентной ставки, но больше деталей новой возможной программы Свириденко не раскрыла.

Глава Минэкономики отметила, что Фокус действующей кредитной программы "5-7-9" должен оставаться на малом и среднем бизнесе. В настоящее время программа корректируется в зависимости от потребностей экономики.