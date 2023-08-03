МИД Польши пригласит посла Украины по возвращении из Киева

Заместитель министра иностранных дел Республики Польша Аркадиуш Мулярчик заявил, что в МИД Польши пригласят посла Украины Василия Зварыча по возвращении из Киева, сообщает Польское радио.

Чиновник рассказал, что украинского дипломата пригласят после того, как он вернется со встречи послов в Украине.

Накануне 2 августа на встречу в дипломатическом учреждении вызвали временно поверенного по делам украинского посольства.

"Целью является выяснить причины того напряжения, которое сегодня имеет место в польско-украинских отношениях, вызванное не польской стороной. Цель состоит в том, чтобы не вступать в спор, потому что от этого спора извлекут пользу другие, которые хотят, чтобы между министрами Польши и Украины было напряжение. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы наша работа была слаженной. У нас есть общие интересы и общие цели" , - подчеркнул Аркадиуш Мулярчик.

Приглашение на разговор временно поверенного по делам украинского посольства было ответом Варшавы на вызов посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого в МИД в Киеве. На встрече речь шла о реакции украинских властей на слова руководителя президентского Бюро международной политики Польши Марцина Пшидача, который предложил Украине "начать проявлять больше благодарности за помощь, которую Польша предоставила и в дальнейшем оказывает".