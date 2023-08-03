Китай планирует ограничить для детей время пользования смартфонами

Правительство КНР продолжает вводить ограничения на экранное время для подростков. В 2021 г. КНР ограничила время игры для молодежи до 18 лет всего 3 часа в неделю, сейчас предлагается ограничить еще и время пользования смартфонами до 2 часов в день, сообщает Mezha Media.

Управление киберпространства Китая предложило проект правил, согласно которым подростки до 18 лет должны ограничить время использования смартфоном до двух часов в день. Для детей от 8 до 15 лет ограничение составит один час в день, а для тех, кто младше 8 лет – 40 минут.

Новые правила также запрещают использование смартфонов с 22:00 до 6:00. Все телефоны должны иметь режим легкого доступа, который позволит родителям ограничивать то, что видят дети, и позволять интернет-провайдерам показывать соответствующий их возрасту контент. Дети до 3 лет будут ограничиваться песнями и другими формами аудио, тогда как дети от 12 лет смогут просматривать образовательные и новостные материалы.

Проект открыт для общественного обсуждения и не факт, что он будет принят, но это КНР, поэтому, скорее всего, будет. Есть и вопросы по реализации новых ограничений. Пока неясно, кто будет ответственен за внедрение детского режима – производители оборудования или разработчики операционной системы.

Если ограничения будут введены, то китайским разработчикам программного обеспечения, таким как ByteDance (TikTok и его китайский аналог Douyin) и Tencent (WeChat и многие популярные игры) придется адаптировать свои приложения и их содержание к новым ограничениям.