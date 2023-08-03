Науседа: "Вагнеровцы" перебрались под литовскую границу

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о присутствии наемников группы Вагнера вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.﻿ Об этом он сказал после встречи с польским премьером Матеушем Моравецким у Сувальского коридора, сообщает Европейская правда.

По словам Науседы, всего на территории Беларуси сейчас находятся около четырех тысяч российских наемников.

"Часть бойцов "Вагнера" находятся вплотную к нашей границе, заняв позиции в Гродненской области, а это значит, что такое расположение очень удобно для осуществления провокаций как на польско-белорусской, так и на литовско-белорусской границах" , – подчеркнул он.

Науседа добавил, что в связи с этим уже были приняты меры, усилена охрана литовской границы, подготовлены и обновлены планы прикрытия границы, включая подкрепление со стороны армии.

Литва внимательно следит за ситуацией и готова принять меры для противодействия всем угрозам своей безопасности, в том числе и угрозе Вагнера.

"У нас могут быть разные взгляды на намерения боевиков "Вагнера" в Беларуси, но совершенно ясно одно: и для Путина, и для Лукашенко было бы слишком большим соблазном не воспользоваться присутствием боевиков "Вагнера" в их непосредственном соседстве для возможных провокаций против стран НАТО" , – подчеркнул президент Литвы.

Науседа добавил, что среди возможных мер рассматривается закрытие границы с Беларусью, однако этот шаг должен быть скоординирован между Польшей, Литвой и Латвией.

Он сказал, что провокации "вагнеровцев" будут рассматриваться как часть действий России.