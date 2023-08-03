Кремль сохранил финансирование "ПВК Вагнер" через госконтракты – расследование

Связанные с Евгением Пригожиным компании за месяц, прошедший после военного мятежа, заключили госконтрактов не менее чем на 2 миллиарда рублей. Фирмам "повара Путина" удалось не потерять крупные заказы на горячие обеды для школьников в подмосковных городах, сообщает Агентство.

Издание проанализировало данные сайта госзакупок. Вероятно, это может свидетельствовать о том, что власти сохранили схему неявного финансирования операций "ЧВК Вагнера" в Африке.

Чтобы понять, удается ли Пригожину по-прежнему получать госконтракты, издание проанализировало госзакупки, в которых участвовали компании, связываемые ранее с Пригожиным (в частности, в расследованиях РБК и партии "Яблоко"). В общей сложности изучили госконтракты 17 компаний.

Самые крупные подряды за последний месяц фирмы Пригожина получили на организацию горячего питания школьников в городах Московской области. Администрация Мытищ заплатит 705 миллионов рублей компании "Социальное питание "Центр", администрация Красногорска – 935 миллионов рублей компании "Продфудсервис". Это свидетельствует о том, что группе компаний "повара Путина" удалось сохранить двух крупных госзаказчиков в Подмосковье.

Продолжил сотрудничать с фирмами Пригожина и детский лагерь "Артек" – за питание детей в 2023 году он заплатит 260 миллионов рублей «Комбинату дошкольного питания».

Среди других госзаказчиков услуг питания у компаний главы "ЧВК Вагнера" после мятежа оказались также несколько больниц Москвы и Московской области. Контракты заключались также с фирмами "Руссоцкапитал" и "АВК".

Все проанализированные контракты заключены с гражданскими госучреждениями. С информацией о госконтрактах на питание военных на сайте госзакупок ознакомиться невозможно, так как они засекречены. О том, что структуры Пригожина поставляют питание военным, ранее говорил сам основатель "ЧВК Вагнера", а также Владимир Путин.

Издание RTVI спустя первые 2 недели после мятежа сообщало, что связанные с Пригожиным компании заключили госконтрактов на 1 миллиард рублей.

Продолжение работы госзаказчиков с компаниями, связанными с Пригожиным, может свидетельствовать о том, что государство сохранило схему финансирования операций «ЧВК Вагнер» в Африке через госконтракты. То, что такая схема существует, признавал сам Пригожин в письме к Шойгу, опубликованном его пресс-службой 10 июня.

Как писал основатель "ЧВК", пророссийские проекты в Африке, Сирии и других арабских странах финансируются через госконтракты для группы компаний, которой управляет «Конкорд». С 2006 года через них прошло 147 млрд рублей, уверял бизнесмен.

После мятежа Владимир Путин признал, что власти финансировали ЧВК в том числе через госконтракты на питание военных. Таким образом ЧВК заработало только за один год около 80 миллиардов рублей, говорил Путин.