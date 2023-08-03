Румыния следит за границей после атаки РФ в 15 км от территории НАТО

Министерство национальной обороны Румынии заявило, что ведет постоянный мониторинг границ НАТО после российских атак на объекты Украины вблизи румынской территории, сообщает Европейская правда.

В то же время в румынском Минобороны отметили, что "не было обнаружено никакой прямой военной угрозы территории или территориальным водам Румынии".

"Министерство национальной обороны решительно осуждает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и продолжение неоправданных и незаконных нападений на районы, где проживает гражданское население, и элементы критической инфраструктуры Украины" , – подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что "применяют меры повышенной бдительности, установленные в соответствии с национальными и союзническими планами, осуществляют постоянный мониторинг национальной территории, моря и воздушного пространства и сотрудничают со структурами НАТО для усиления обороны на всем восточном фланге и сдерживания любой агрессии против союзной территории".

Россия атаковала в среду утром порт Измаил на Дунае, в 15 километрах от румынского города Тулча.