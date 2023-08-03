Бойцы "Гвардии наступления" уже воюют на юге и востоке – Нацгвардия

Военные "Гвардии наступления" уже выполняют задачи на фронте, то есть вступили в бой с войсками РФ. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Николай Уршалович, сообщает Укринформ.

"В настоящее время в составе батальонов, некоторых экипажей военные "Гвардии наступления" уже выполняют задачи, то есть вступили в бой" , - подчеркнул полковник.

Он отметил, что подразделения Национальной гвардии "Буревий", "Рубеж" ведут оборонительные действия на восточных рубежах, а подразделения бригад "Спарта", "Кара-Даг", "Красная калина" уже успешно участвуют в наступательных действиях Сил обороны на южном направлении.