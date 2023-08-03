Война стоит Украине около 2 триллионов гривен в год – Шмигаль

Поддержка Вооруженных сил Украины и противостояние России в развязанной ею войне обходится нашему государству около 2 триллионов гривен. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал сегодня на конференции послов Украины, сообщает Укринформ.

"Фактически поддержка Вооруженных сил и война стоит Украине около 2 триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени" , - отметил Шмигаль.

По его словам, в мирное время доходная часть бюджета Украины составила 1,3 триллиона гривен. В настоящее время государство держится за счет финансовой поддержки партнеров, а также за счет грантов и кредитов.

"Мы потеряли около 30% нашей экономики и предприятий. Мы потеряли 3,5 млн рабочих мест. В первый год войны потеряли 29, 5% нашего ВВП. Это меньше, чем ожидалось. Бизнес адаптировался и продолжает адаптироваться. В этом году мы ожидаем даже незначительный рост по сравнению с прошлым годом" , - добавил глава правительства.