Война стоит Украине около 2 триллионов гривен в год – Шмигаль
Поддержка Вооруженных сил Украины и противостояние России в развязанной ею войне обходится нашему государству около 2 триллионов гривен. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал сегодня на конференции послов Украины, сообщает Укринформ.
"Фактически поддержка Вооруженных сил и война стоит Украине около 2 триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени", - отметил Шмигаль.
По его словам, в мирное время доходная часть бюджета Украины составила 1,3 триллиона гривен. В настоящее время государство держится за счет финансовой поддержки партнеров, а также за счет грантов и кредитов.
"Мы потеряли около 30% нашей экономики и предприятий. Мы потеряли 3,5 млн рабочих мест. В первый год войны потеряли 29, 5% нашего ВВП. Это меньше, чем ожидалось. Бизнес адаптировался и продолжает адаптироваться. В этом году мы ожидаем даже незначительный рост по сравнению с прошлым годом", - добавил глава правительства.
Премьер отметил, что также удалось увеличить золотовалютные резервы до исторического максимума за все время независимости Украины.
"39 млрд гривен сегодня в Национальном банке на остатках. Мы в этом году снизили уровень инфляции до 12,8% в годовом измерении. Вы понимаете, какая инфляция в ваших странах можете сравнить", - обратился он к собравшимся послам.