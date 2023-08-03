Данилов: СБУ участвовала в обеих атаках на Крымский мост

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил причастность Службы безопасности Украины к взрывам на Крымском мосту. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, сообщает Зеркало недели.

"Наши военные подвергают сомнению неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, участвовавшие в первом и втором случае" , - отметил Данилов.

Напомним, 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста. Российские СМИ сообщали, что на мосту остановили движение транспорта. По словам "главы" Крыма Сергея Аксенова, там "произошло чрезвычайное событие в районе 145 опоры". На месте происшествия работают правоохранительные органы РФ. Предварительно сообщается о гибели двух человек и еще одном пострадавшем.

Также предварительный подрыв Крымского моста произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту был взорван грузовик со взрывчаткой. В ответ на эту диверсию россияне начали массированный обстрел украинской энергетической инфраструктуры.