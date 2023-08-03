Трансгендер – "спикер ВСУ": Маляр объяснила новое назначение

Трансгендерная женщина из США Сара Эштон-Сирилло с марта 2022 года служит в ТРО ВСУ младшим сержантом, является боевым медиком и информирует англоязычную аудиторию о ходе войны с Россией﻿. Об этом, со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр, сообщает Деловая столица.

"Сара информирует англоязычную аудиторию — объективно освещает события российско-украинской войны, развенчивает российские фейки и пропаганду. У Сары большая американская аудитория. С 25 июня по 23 июля охват аудитории Сары только в Твиттере составил 28,3 млн. пользователей" , — сообщила Маляр.

Отметим, что соответствующий информационный проект и назначение Сары глава пресс-центра Сил обороны Алексей Дмитрашкивский анонсировал еще 24 июня.