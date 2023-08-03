В Британии обновили "национальный реестр рисков": что вошло в список угроз

Искусственный интеллект, атаки беспилотников на объекты критической инфраструктуры и перспектива предстоящих перебоев в поставке энергоресурсов из-за враждебной политики российского режима являются одними из основных угроз для Великобритании, определенных в правительственной оценке рисков. Об этом, со ссылкой на FT, сообщает Зеркало недели.

Эти уязвимости были среди 89 угроз, перечисленных в опубликованном правительством Британии в четверг, 2 августа, обновленном национальном реестре рисков.

Одной из впервые появившихся в реестре рисков стала угроза, которую Россия создала для поставок газа в Западную Европу после того, как Кремль спровоцировал энергетический кризис из-за полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году.

Другим риском, ранее не упоминавшимся, была уязвимость подводных телекоммуникационных кабелей и ущерб, который может нанести атака на них, хотя военное руководство Британии публично предупреждало об этой опасности в прошлом.

Рассекречивание информации об этих рисках является следствием более широкого движения правительства к прозрачности, в том числе более открытого подхода к раскрытию разведывательных данных о кибератаках, с целью усиления устойчивости Великобритании.

"Это полнейшая оценка рисков, которую мы когда-либо публиковали, чтобы правительство и наши партнеры могли разработать надежные планы и быть готовыми ко всему" , - сказал вице-премьер-министр Британии Оливер Дауден.

В реестре рисков искусственный интеллект впервые определен как отдельная "хроническая угроза". Он может повлечь за собой увеличение вредной дезинформации, а также "при ненадлежащем обращении снизить экономическую конкурентоспособность".

Изменение климата, стойкость к противомикробным препаратам и серьезная организованная преступность были определены как другие хронические угрозы.

Острые угрозы были объединены в девять групп: терроризм; киберугрозы; государственные угрозы; географические и дипломатические; аварии и системные сбои; природные и экологические опасности; здоровье людей, животных и растений; общественные; конфликты и стабильность.

Реестр наметил худший сценарий развития событий и рассчитал оценку влияния и вероятности для каждого риска.

Самые серьезные угрозы были определены как имеющие "катастрофическое" влияние. К ним относится потенциальная будущая пандемия, которой присвоена оценка «очень маловероятная» — 5-25 процентов.

Другие "катастрофические" события, такие как широкомасштабные химические, биологические, радиологические и ядерные атаки, а также сбой передачи электроэнергии в Великобритании, получили "отдаленную" вероятность 1-5%.

Гражданская ядерная авария и утечка радиации из ядерного объекта за границей были остальными рисками, которые рассматривались как имеющие "катастрофическое" влияние. Однако им был присвоен рейтинг вероятности менее 0,2 процента.

"Умеренные" угрозы включали террористические атаки в общественных местах, технологические сбои в критически важной финансовой инфраструктуре Великобритании и нападение на союзника, нуждающегося в международной помощи. Все эти риски имели более высокую вероятность, чем 25 процентов.

С другой стороны, злонамеренная атака беспилотника на транспорт или "критические операции" также была оценена как угроза "умеренного" влияния, но с вероятностью всего от 0,2 до 1 процента.

"Значительные" риски, оцененные в рамках более широкой категории "обычных атак на инфраструктуру", включали перебои со снабжением российского газа в Европу и полную потерю трансатлантических телекоммуникационных кабелей. Вероятность этих событий оценивается от 5 до 25 процентов.