ВСУ уничтожили 6 складов окупантов на Таврическом направлении – командующий
Силы обороны Украины за минувшие сутки выполнили в сутки 1436 огневых задач, уничтожили 22 единицы техники противника и 6 складов с боеприпасами.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
В частности, ВСУ уничтожили 1 танк, 9 боевых бронированных машин (ББМ), 4 единицы артиллерийских систем и минометов, 1 станковый гранатомет, 3 беспилотника и 4 единицы автомобильной техники.