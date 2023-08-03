Арахамия указал на претендентов на вылет из фракции "Слуга народа"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что есть еще несколько претендентов на исключение из фракции, если они не будут голосовать за важные законы и будут пропускать заседания Верховной Рады. Об этом Арахамия заявил в интервью "РБК-Украина"

"Их несколько (кандидатов на исключение из фракции - редю), мы берем их в работу, даем последний шанс, показываем им результаты важных голосований. Например, по религиозным вопросам мы всегда имеем свободное голосование, по таким вопросам, как Стамбульская конвенция, - тоже. А когда есть международные обязательства, взятые государством, я не вижу коридора для плюрализма мнений, эти решения надо просто выполнять, как обещали" , - сказал Арахамия.

Он подтвердил, что если эти народные депутаты не проголосуют за ключевые законы, вытянут карточку, или не придут на заседание ВРУ, их исключат из фракции.

Также председатель фракции сообщил, что за все время каденции из фракции исключили, или ушли сами 17 человек.