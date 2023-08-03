"Зерновой коридор": Украина хочет застраховать суда

Украина застраховала все торговые суда, осуществляющие экспорт и импорт товаров через дунайские порты, и рассматривает возможность страхования судов, которые будут идти по "зерновому коридору". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на конференции послов Украины, сообщает Укринформ.

"Украина застраховала все торговые суда, которые осуществляют экспорт и импорт товаров через дунайские порты. Сейчас мы на правительстве обсуждаем и, убежден, примем решение о страховании судов и соответствующих компаний, которые будут следовать "зерновому коридору" , - сказал Шмигаль.

По его словам, риски по Черному морю очевидны.