"Зерновой коридор": Украина хочет застраховать суда
Украина застраховала все торговые суда, осуществляющие экспорт и импорт товаров через дунайские порты, и рассматривает возможность страхования судов, которые будут идти по "зерновому коридору". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на конференции послов Украины, сообщает Укринформ.
"Украина застраховала все торговые суда, которые осуществляют экспорт и импорт товаров через дунайские порты. Сейчас мы на правительстве обсуждаем и, убежден, примем решение о страховании судов и соответствующих компаний, которые будут следовать "зерновому коридору", - сказал Шмигаль.
По его словам, риски по Черному морю очевидны.
"Это сработает один раз. Мы понимаем, что в случае если россияне затопят или взорвут любое торговое судно, это колоссально усложнит нашу работу с партнерами по зерновому коридору. Поэтому, конечно, нужна поддержка партнеров, чтобы этого не произошло. Но со своего мы такие риски страхуем за счет нашего бюджета", - добавил премьер.