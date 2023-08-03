Путину могут выдать еще один ордер — за преступления "Вагнера"

Глава Международного уголовного суда Петр Гофманский предупредил, что российскому президенту Владимиру Путину могут выдать еще один ордер – за военные преступления, совершенные ЧВК "Вагнера" в Украине. В комментарии "Голосу Америки" он отметил, что это решение зависит прежде всего от действий прокурора МУС.

"Он может запросить ордер на арест у досудебных судей МУС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но безусловно прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, равно как и в других странах и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу" , – говорит Гофманский.

Но он отмечает, что статус группы ЧВК "Вагнера" в России с точки зрения закона еще остается неопределенным.

Но сам Путин недавно предоставил одно из доказательств того, что власти РФ сотрудничали с наемниками, рассказав, что Москва финансировала их с мая 2022-го по май 2023-го года. Эксперты полагают, что это заявление может облегчить работу международных судов.