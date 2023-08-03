ЕС расширил запрет на экспорт оружия и боеприпасов в Беларусь
Совет ЕС в четверг, 3 августа, принял санкции против Беларуси, которые вводятся за ее поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает Европейская правда.
Согласно принятым мерам, будет расширен запрет на экспорт в Беларусь ряда критических товаров и технологий, которые способствуют укреплению военного и технологического потенциала Беларуси.
Также введен дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, которые могут использоваться в авиации и космической отрасли.
Решение Совета ЕС приводит санкции против Беларуси в соответствие с санкционным режимом против России.
Напомним, послы ЕС согласовали введение новых санкций против Беларуси за ее причастность к российской захватнической войне в конце июля.