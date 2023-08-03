Жеваго получил подозрение за взятку главе и судьям Верховного суда

НАБУ и САП сообщили о подозрении владельцу группы Финансы и Кредит Константину Жеваго по делу о предоставлении неправомерной выгоды Председателю и судьям Верховного Суда, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Поскольку подозреваемый на момент совершения преступления и до настоящего времени находится во Франции, о подозрении ему сообщили в рамках международной правовой помощи.

По данным следствия, в 2002 году подозреваемый приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (далее — ГОКа) у четырех компаний.

18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

По данным НАБУ и САП, в начале марта 2023 подозреваемый вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с судьями Верховного Суда.

В течение марта-апреля 2023 он передал адвокату $2,7 млн ($1,8 млн — судьям Верховного Суда, остальные — как «оплата» посреднических услуг).

В конце концов Верховный Суд в апреле 2023 года принял решение в пользу бизнесмена. В ходе следственных действий НАБУ и САП задокументировали передачу и получение двумя траншами $1,8 млн.

При получении второго транша в $450 тыс 15 мая 2023 года Председатель ВС и адвокат были пойманы «на горячем».

28 декабря Константин Жеваго был задержан на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. В ГБР сообщили, что готовили задержание в сотрудничестве с Офисом генпрокурора по делу о растрате 113 млн долларов банка Финансы и Кредит, акционером которого является бизнесмен. На его имущество наложен арест.

С октября 2019 года Жеваго объявлен во всеукраинский розыск, а с июля 2021 года — в международный.

В 2018 году Фонд гарантирования вкладов сообщал, что перед банкротством банка Жеваго из него незаконно вывели почти 5 млрд гривен.