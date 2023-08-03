Дубинский заявил о политическом преследовании

Народный депутат Александр Дубинский, который во время войны выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение и у которого 3 августа прошли обыски, назвал действия силовиков политическим преследованием, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Дубинский в Telegram.

"Сегодня ОП в лице Зеленского, Ермака и их попричников в очередной раз продемонстрировал свой цинизм и аморальность. После данных мною свидетельских показаний в НАБУ по делу о госизмене Деркача и участия в этом деле высших должностных лиц государства, у меня были проведены незаконные обыски, целью которых является нахождение любого компромата, который может быть использован для моей дискредитации".

Дубинский назвал озвученные в отношении него обвинения "полностью надуманными" и призванными прекратить его "оппозиционную деятельность: критику действующей власти в лице Зеленского, Ермака и их ручных чиновников, вскрытие многомиллиардных коррупционных схем на Большой Стройке, на проекте ДІЯ, на восстановлении Киевской области, вскрытие масштабных хищений средств НБУ управляемыми из ОП чиновниками".

"Цинично вмешиваясь в личную жизнь моей семьи, негодяи из ОП пытаются закрыть мне рот, нарушая все мыслимые и немыслимые законные процессуальные нормы.

Очевидно, что никакого другого серьезного повода для политического преследования они не нашли и потому применили грязные провокации в своем фирменном стиле", − заявил Дубинский.

Он добавил, что будет отстаивать свою правоту в суде и продолжит деятельность, "направленную на вскрытие коррупционного спрута Зеленского и компании".

3 августа стало известно, что работники ГБР совместно с СБУ проводят обыски у народного депутата Александра Дубинского, который во время войны выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

По данным источника УП, после ряда скандалов с "командировками" нардепов на люксовые курорты власть в конце июля заблокировала выезд за границу народным депутатам и чиновникам и будет дорабатывать законодательство, регулирующее командировки.