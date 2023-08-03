В Германии не видят срочной необходимости в предоставлении ВСУ ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус утверждает, что в утверждении решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus нет "срочной необходимости", сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал, посещая немецкую горно-пехотную бригаду в Баварии со ссылкой на Tagesschau.

По словам журналистов, Писториус высказался против поставки Украине Taurus, сказав, что "опасения очевидны". Немецкий министр сослался на "специальную дальность" системы вооружения 500 км.

Также он подчеркнул, что США не поставили Украине никаких крылатых ракет, и когда дело дошло до военной помощи, Германия была "лидером в области противовоздушной обороны, обучения и инженерной бронетехники".

"Это наш приоритет номер один, наша основная компетенция" , — сказал Писториус, отметив, что поэтому он не видит "безотлагательной необходимости" в решении по ракетам Taurus.

Как сообщалось, 14 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставка вооружения в Украину от его страны с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году и к 2027 году достигнет объемов на общую сумму около 17 миллиардов евро.