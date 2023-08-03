Кулеба: Помощь США Тайваню не уменьшит поддержку Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что решение президента США Джо Байдена, в частности, возможный запрос профинансировать вооруженную помощь Тайваню через бюджетный запрос для Украины, не приведут по существу к уменьшению нашей поддержки.﻿, сообщает Укринформ.

Глава украинской дипломатии подчеркнул свое убеждение, что президент Байден не будет делать ничего, что бы приводило к уменьшению помощи Украины.

“Как они внутренне решают тот или иной вопрос – это уже их ситуация, но я не сомневаюсь, что решения, которые будут разрабатываться в администрации (президента Байдена – ред.) в плане поддержки Украины, по сути, в результате к уменьшению этой поддержки не приведут”, - отметил министр.

Ранее у Financial Times появилась информация о том, что Белый Дом обратится в Конгресс США, чтобы профинансировать приобретение оружия для Тайваня в рамках бюджетного запроса для Украины.