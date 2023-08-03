В МВД рассказали, сколько обнаружили военных преступников и коллаборантов

По состоянию на четверг, 3 августа, идентифицировано около 198 тысяч российских военнослужащих и более 3200 коллаборантов и предателей Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Так, в информационную подсистему "Военный преступник" внесены сведения о 232 131 лице, из которых:

197857 военнослужащих русских оккупационных войск;

3 522 представителя незаконных вооруженных формирований и частных военных компаний;

3 267 коллаборантов и предателей Украины;

401 представитель военно-политического руководства страны-агрессора.

Межведомственная информационная подсистема объединяет сведения о военных преступниках, обнаруженных в ходе российской военной агрессии.

Доступ к подсистеме для наполнения и обмена информацией имеют также СБУ, ГУР, СВР, Генштаб ВСУ, ГБР, Офис Генпрокурора, ГПСУ, ГПТС Украины, НАБУ, БЭБ.

За военными преступниками следят не только наши правоохранители, но и Европол.