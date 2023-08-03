США ввели санкции против Российской академии наук и ее структур
Минфин Соединенных Штатов сегодня, 3 августа, ввел санкции против Российской Академии наук и ее структур. В списке оказался и Казанский научный центр РАН, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.
Стоит заметить, что ранее США уже вводили санкции против указанного центра.
Кроме него в санкционный список попали Институт общей физики имени А.М. Прохорова Институт физики жесткого тела имени Ю.А. Осипья.
"Их занесли в санкционный список SDN. Кроме них под санкции попали два российских контейнерных судна - Sasco Angara и Paramushir", - говорится в сообщении.
Другие санкции
США ввели санкции против 14 судов, частных компаний, также под ограничения попали компании из Кыргызстана, Сербии и ОАЭ.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят санкции против Кыргызстана за помощь России в обходе ряда экономических ограничений. В частности, страна снабжает подсанкционное оборудование и электронику.
Экспорт Кыргызстана в Россию стремительно вырос в 2022 году, увеличившись на 250% по сравнению с предыдущим годом до вторжения в Украину.
Напомним, чтоправительство Канады сегодня ввело новые санкции против лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.