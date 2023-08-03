ОГА: Оккупанты из тяжелой артиллерии дважды обстреляли Никополь
Оккупационные войска 3 августа из тяжелой артиллерии дважды обстреляли Никополь и попали по сетям одного из коммунальных предприятий, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"Дважды оккупанты всадили по Никополю. Применили тяжелую артиллерию. Попали по сетям одного из коммунальных предприятий".
Лысак сообщил, что местные жители не пострадали.
Предыстория:
- Из-за ракетного удара россиян по Кривому Рогу Днепропетровщины 31 июля погибли 6 человек, среди которых ребенок, также 75 человек ранены.