СБУ: Бывший командир Нацгвардии работал на российское ГРУ

Бывший командир взвода одного из центров подготовки подразделений Национальной гвардии работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Бывший командир взвода НГУ был завербован кадровым сотрудником 316-го разведцентра ГРУ РФ, представлявшимся Сергеем Приваловым. Тогда предателю был избран псевдоним "Ричард" и определены ключевые задачи разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Агент собирал информацию об иностранной военной помощи подразделениям Нацгвардии, в частности, о боевой подготовке украинских воинов.

Военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступные действия агента и задержала его на попытке переправки секретной информации российскому куратору.

Суд признал предателя виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) во время спецоперации в Херсонской области задержала украинскую военнослужащую по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с российской разведкой.