Зеленский: На фронте ожесточенные бои, но Силы обороны доминируют

Зеленский: На фронте ожесточенные бои, но Силы обороны доминируют
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский информировал, что на фронте продолжаются ожесточенные бои, но Силы обороны доминируют, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава государства в соцсетях.

"Фронт. Бои - тяжелые. Оккупанты всеми силами пытаются остановить наших ребят. Штурмы очень жестокие. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское, Авдеевское направления, южные направления - всюду непросто. Но, чтобы ни делал враг, именно украинская сила доминирует. И я благодарю за это каждого и каждую на фронте!"

Президент особо отметил бойцов 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии и воинов Измаильского пограничного отряда.

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