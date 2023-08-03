Зеленский сказал, сколько Россия запустила "шахедов" по Украине
Россия с начала полномасштабного вторжения выпустила против Украины уже по меньшей мере 1961 беспилотник "Шахед", сообщает Украинская правда.
Об этом говорит обращение Зеленского.
"В целом террористы уже запустили против Украины по меньшей мере 1961 "Шахед", и значительную часть удалось сбить. К сожалению, не все.
Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО".
Предыстория:
- Ночью 2 августа Воздушные силы сбили 23 дрона-камикадзе "Шахед", которые российские оккупанты запустили по Украине, однако часть беспилотников поразила портовую инфраструктуру Одесской области.