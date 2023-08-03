Премьер Дании впервые публично прокомментировала сожжение Корана

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг впервые публично прокомментировала акции по сожжению Корана, заявив, что не одобряет такие действия и не считает их запрет ограничением свободы слова, сообщает Европейская правда.

Об этом Фредериксен сказала в интервью журналу Weekendavisen.

Датский премьер подчеркнула, что не считает сжигание книг проявлением самовыражения, поэтому запрет сжигания религиозных текстов не будет ограничением свободы выражения взглядов.

"Мне не нравится сжигание книг. И еще несколько лет назад в Дании вы не могли делать это без штрафа", – сказала она, добавив, что "книги предназначены для того, чтобы их читали".

Фредериксен отдельно отметила, что сжигание Корана нужно рассматривать в новой геополитической реальности, наступившей после полномасштабного вторжения Украины, поскольку такие действия могут иметь "последствия для безопасности".

Речь идет, по ее словам, о риске изоляции на международной арене в то время, как Дания прилагает много усилий для построения партнерств и альянсов.

Ранее, напомним, Министерство иностранных дел Дании объявило о возможности запретить акции протеста, на которых сжигают Коран или другие религиозные тексты, из соображений безопасности и дипломатии. Аналогичный запрет рассматривают и власти Швеции.

Евросоюз после акций с сожжением Корана в Дании и Швеции выступил с осуждением таких действий.

Провокационные акции с сожжением Корана в Швеции ранее привели к еще большему обострению отношений Стокгольма с Турцией, которая блокирует вступление страны в НАТО. В частности, президент Турции Эрдоган жестко реагировал на эти акции в скандинавском государстве.