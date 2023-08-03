Гуменюк: Каскад островов в Херсонской области имеет ключевое значение на Южном фронте

Каскад островов между левым и правым берегом в Херсонской области имеет ключевое значение на Южном фронте. Поскольку там российские оккупанты пытаются развернуть свои позиции, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила руководитель Объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Каскад островов по левому и правому берегу в Херсонской области имеет ключевое значение на Южном фронте. Враг там пытается развернуть свои позиции, но мы методично их заворачиваем" , - сказала она.

По словам Гуменюк, каждый раз одну-две вражеские лодки Силы обороны заворачивают в определенную "трубочку" и отправляют по курсу "русского военного корабля".

"Тот самый недофлот на реке, который они пытаются развить за счет гражданских плавсредств, которые поотбирали у местного населения, каждый день наши артиллеристы пакуют в черные пакеты" , - отметила она.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины с начала лета продолжают свое контрнаступление. Их успехи уже фиксируют на отдельных участках фронта.

В частности, украинским военным удалось деоккупировать ряд населенных пунктов на юго-востоке страны. Недавно они смогли освободить от россиян село Старомайорское.

Также продвижение ВСУ происходит под Бахмутом, где они наступают севернее и южнее города. Силами обороны заняты господствующие высоты у населенного пункта.

Как отмечал в конце июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, для деоккупации Бахмута уже созданы все условия.